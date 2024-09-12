Білорусь переміщує свої війська вглиб країни – ДПСУ

Ситуація на білорусько-українському кордоні контролюється Силами оборони, всі переміщення білоруських військ відбуваються вглиб цієї країни.﻿ Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"Бачимо, що Білорусь не припиняє нагнітати на напрямку кордону з нашою країною, намагаючись донести, що саме Україна становить загрозу для Білорусі... Але, попри все, на даний момент ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою всіма складовими Сил оборони нашої країни, а це і прикордонники, і підрозділи Збройних сил та Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок" , - повідомив Демченко.

Він додав, що ДПСУ не фіксує нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії державного кордону або якихось провокацій. Але оскільки цей напрямок є важливим, Сили оборони діятимуть відповідно до того, як поводитиметься влада Білорусі.

"Будь-хто, хто спробує зайти до нас війною з цього напрямку, звісно, отримуватиме ту відповідь, на яку заслуговує, власне, відразу відкриватиметься вогонь" , - запевнив речник.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на відтинку кордону, що межує із зоною відчуження, Демченко повідомив, що прикордонники не фіксують ні переміщення техніки, ні особового складу в безпосередній близькості до кордону.