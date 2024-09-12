Беларусь перемещает свои войска вглубь страны – ГПСУ

Ситуация на белорусско-украинской границе контролируется Силами обороны, все перемещения белорусских войск происходят вглубь этой страны. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Видим, что Беларусь не прекращает нагнетать на направлении границы с нашей страной, пытаясь донести, что именно Украина представляет угрозу для Беларуси... Но, несмотря ни на что, на данный момент ситуация на границе остается полностью контролируемой всеми составляющими Сил обороны нашей страны, а это и пограничники, и подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии, также усиливающие это направление" , - сообщил Демченко.

Он добавил, что ГПСУ не фиксирует нестандартных ситуаций непосредственно по линии государственной границы или каких-либо провокаций. Но поскольку это направление важно, Силы обороны будут действовать в соответствии с тем, как будут вести себя власти Беларуси.

"Любые, кто попытается зайти к нам войной по этому направлению, конечно, будет получать тот ответ, которого заслуживает, собственно, сразу будет открываться огонь" , - заверил спикер.

Отвечая на вопрос о ситуации на границе, граничащей с зоной отчуждения, Демченко сообщил, что пограничники не фиксируют ни перемещение техники, ни личного состава в непосредственной близости к границе.