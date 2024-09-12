ДПСУ: Активність російських диверсійних груп на кордоні знизилась

Останнім часом активність ворожих ДРГ на російсько-українському кордоні дещо знизилась. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

"За останній час активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, особливо по Сумському напрямку або ж зі спробами вступати в бій з нашими захисниками, зараз значно знизилася.

Ворог не відмовився від своєї диверсійної діяльності - і це ми бачимо і по Сумському напрямку, і по Чернігівському - намагаючись заходити на нашу територію, щоб замінувати певні напрямки, сподіваючись, що українські воїни натраплять на таку пастку. Однак всі складові Сил оборони діють спільно для того, щоб вчасно викривати такі дії ворога" , - повідомив Демченко.

Він додав, що у разі фіксації спроби заходу ворожої ДРГ на територію України, Сили оборони адекватно реагують та завдають удари.