ГПСУ: Активность российских диверсионных групп на границе снизилась

В последнее время активность вражеских ВРГ на российско-украинской границе несколько снизилась. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"За последнее время активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, особенно по Сумскому направлению или с попытками вступать в бой с нашими защитниками, сейчас значительно снизилась.

Враг не отказался от своей диверсионной деятельности – и это мы видим и по Сумскому направлению, и по Черниговскому – пытаясь заходить на нашу территорию, чтобы заменять определенные направления, надеясь, что украинские воины натолкнутся на такую ловушку. Однако все составляющие сил обороны действуют совместно для того, чтобы вовремя разоблачать такие действия врага" , - сообщил Демченко.

Он добавил, что в случае фиксации попытки мероприятия вражеской ДРГ на территорию Украины, Силы обороны адекватно реагируют и наносят удары.