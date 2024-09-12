У Мінцифри пояснили, чому не додали можливість розлучитися в "Дії"

Зараз українці можуть лише одружитися за допомогою мобільного застосунку "Дія", а функція розлучення поки не реалізована, однак вона може з’явитися в майбутньому. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач, повідомляє Ліга.net.

"Розлучення в "Дії" ще не реалізовано, ми так само вивчаємо це питання, і якщо українці підтримають таку ідею, звісно, будуть внесені зміни в нормативно-правові акти й така функція в майбутньому може з’явитися в мобільному застосунку" , – сказала Ткач.

Також заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Мінцифри пояснила алгоритм реєстрації шлюбу онлайн. За її словами, ця послуга має попит. За добу було отримано понад 800 заяв на реєстрацію шлюбу.

"Це революційна послуга для всього світу, тому що в жодній країні світу немає повного цифровізованого процесу одруження, а в Україні він є" , – наголосила Ткач.

Вона зазначила, що спочатку потрібно подати заяву щонайменше за п’ять-дев’ять днів, обравши час одруження. У день церемонії пара має приєднатися через відеозв'язок до конференції й працівник ДРАЦС зареєструє шлюб. Протягом 24 годин у Дії має з’явитися свідоцтво про шлюб, а паперовий документ можна отримати на адресу або на відділення Укрпошти.

Водночас Ткач заявила, що після подання заяви у реєстрах перевіряється наявність шлюбів. Також відсіюються заяви, що були подані двома чоловіками або двома жінками.