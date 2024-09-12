В Минцифры объяснили, почему не добавили возможность развестись в "Дії"

Сейчас украинцы могут только жениться с помощью мобильного приложения Дия, а функция развода пока не реализована, однако она может появиться в будущем. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель директора департамента развития электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач, сообщает Лига.net.

"Развод в Дии еще не реализован, мы также изучаем этот вопрос, и если украинцы поддержат такую идею, конечно, будут внесены изменения в нормативно-правовые акты и такая функция в будущем может появиться в мобильном приложении" , — сказала Ткач.

Также заместитель директора департамента развития электронных услуг Минцифры объяснила алгоритм регистрации брака онлайн. По ее словам, эта услуга пользуется спросом. За сутки было получено более 800 заявлений о регистрации брака.

"Это революционная услуга для всего мира, потому что ни в одной стране мира нет полного цифровизированного процесса заключения брака, а в Украине он есть" , — подчеркнула Ткач.

Она отметила, что сначала нужно подать заявление минимум за пять-девять дней, выбрав время заключения брака. В день церемонии пара должна присоединиться по видеосвязи к конференции и сотрудник ГРАСГ зарегистрирует брак. В течение 24 часов в Дии должно появиться свидетельство о браке, а бумажный документ можно получить по адресу или в отделении Укрпочты.

В то же время, Ткач заявила, что после подачи заявления в реестрах проверяется наличие браков. Также отсеиваются заявления, поданные двумя мужчинами или двумя женщинами.