КНДР запустила кілька балістичних ракет у бік Східного моря

Північна Корея у четвер здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності у бік Східного моря. Про це заявили в Об’єднаному комітеті начальників штабів (JCS) Південної Кореї, повідомляє Укрінформ.

"Північнокорейські ракети пролетіли близько 360 кілометрів і впали у Східному морі" , – заявили у JCS.

Південнокорейські військові зазначають, що випущені Пхеньяном ракети були виявлені о 07:10 у четвер. Інші деталі не повідомляються.

Відомо, що 12 вересня КНДР запустила близько трьох-чотирьох балістичних ракет.

Зазначається, що дальність дії цих ракет достатня для ураження великих міст Південної Кореї, таких як Сеул і Теджон, а також ключових військових об’єктів у Керьоні та Кунсані.

Збройні сили Південної Кореї назвали запуск ракет Пхеньяном "провокаційним актом", який серйозно загрожує миру та стабільності на Корейському півострові, і пообіцяли жорстку відповідь.

Минулого тижня Північна Корея заявила, що Південна Корея і США заплатять «високу ціну» за проведення «провокаційних» військових навчань Ulchi Freedom Shield.