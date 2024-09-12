КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Восточного моря

Северная Корея в четверг произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает Укринформ.

"Северокорейские ракеты пролетели около 360 километров и упали в Восточном море" , – заявили в JCS.

Южнокорейские военные отмечают, что выпущенные Пхеньяном ракеты были обнаружены в 07:10 в четверг. Остальные детали не сообщаются.

Известно, что 12 сентября КНДР запустила около трех-четырех баллистических ракет.

Отмечается, что дальность этих ракет достаточна для поражения крупных городов Южной Кореи, таких как Сеул и Теджон, а также ключевых военных объектов в Керене и Кунсане.

Вооруженные силы Южной Кореи назвали запуск ракет Пхеньяном "провокационным актом", серьезно угрожающим миру и стабильности на Корейском полуострове, и пообещали жесткий ответ.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что Южная Корея и США заплатят "высокую цену" за проведение "провокационных" военных учений Ulchi Freedom Shield.