Споживання електрики продовжує зростати, енергетики закликали до ощадливого використання
У середу та четвер в Україні продовжило зростати споживання електрики. Енергетики закликали до ощадливого використання електроприладів.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж в цей же час у середу, 11 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 10 вересня.
"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом всієї доби", – зазначили у компанії.
Вчора, 11 вересня, для подолання дефіциту в енергосистемі відбувалось аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі та Словаччини.
Протягом доби відбуватиметься імпорт електрики з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 111 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1247 МВт.
Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 602 населені пункти.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Херсонській і Харківській областях. Через негоду на ранок були знеструмлені 38 населених пунктів у Київській та Одеській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині та Черкащині.