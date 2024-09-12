Споживання електрики продовжує зростати, енергетики закликали до ощадливого використання

У середу та четвер в Україні продовжило зростати споживання електрики. Енергетики закликали до ощадливого використання електроприладів.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 4,5% вищим, ніж в цей же час у середу, 11 вересня. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж попередньої доби – у вівторок, 10 вересня.

"Сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії протягом всієї доби" , – зазначили у компанії.

Вчора, 11 вересня, для подолання дефіциту в енергосистемі відбувалось аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі та Словаччини.

Протягом доби відбуватиметься імпорт електрики з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 16 111 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1247 МВт.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 602 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Херсонській і Харківській областях. Через негоду на ранок були знеструмлені 38 населених пунктів у Київській та Одеській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині та Черкащині.