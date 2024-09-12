Потребление электричества продолжает расти, энергетики призвали к экономному использованию

В среду и четверг в Украине продолжило расти потребление электричества. Энергетики призывали к экономному использованию электроприборов.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Сегодня по состоянию на 9:30 его уровень был на 4,5% выше, чем в это же время в среду, 11 сентября. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем в предыдущие сутки – во вторник, 10 сентября.

"Сегодня есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии на протяжении всех суток" , - отметили в компании.

Вчера, 11 сентября, для преодоления дефицита в энергосистеме происходили аварийные поставки электроэнергии в Украину из энергосистем Польши и Словакии.

В течение суток будет проходить импорт электричества из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 16111 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1247 МВт.

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 602 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях. Из-за непогоды на утро были обесточены 38 населенных пунктов в Киевской и Одесской областях. По техническим причинам обесточены потребители на Днепропетровщине и Черкасщине.