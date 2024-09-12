У Білорусі провела навчання для запобігання "курського сценарію"
У Білорусі провели навчання з "припинення діяльності незаконних збройних формувань", які організували через операцію українських військ в Курській області, повідомляє Європейська правда.
Навчання "Столін-2024" відбулися у Брестській області, що на кордоні з Україною та Польщею, під керівництвом міністра внутрішніх справ Івана Кубракова. Метою навчань було "припинення діяльності незаконних збройних формувань".
За словами глави МВС Білорусі, план заходу складали "з урахуванням ситуації в Курській області", а головним було "забезпечити безпеку населення", щоб "не допустити прориву бойовиків у населені пункти".
Кубраков сказав, що під час навчань не тільки підготували особовий склад і спецтехніку, а й "провели роботу з населенням". Бійці відпрацювали дії з боротьби з диверсійними групами як на підступах до міста, так і в його межах. Останній сценарій, за словами міністра, розглядається "як крайній випадок".
"Головне для нас – забезпечити безпеку населення, не допустивши прориву бойовиків у населені пункти. Вони мають бути знищені ще на підходах!", – заявив міністр внутрішніх справ Білорусі.
"Важливо підготувати населення до можливого вторгнення озброєних груп із території суміжних держав, відпрацювавши механізми координації всіх служб. Наші люди повинні побачити: Білорусь не збирається ні на кого нападати, але завжди готова дати відсіч агресорам", – додав голова Брестського облвиконкому Петр Пархомчик.