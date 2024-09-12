В Беларуси провели учения для предотвращения "курского сценария"

В Беларуси провели учения по "пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований", которые организовали из-за операции украинских войск в Курской области, сообщает Европейская правда.

Учения "Столин-2024" состоялись в Брестской области, на границе с Украиной и Польшей, под руководством министра внутренних дел Ивана Кубракова. Целью учений было "прекращение деятельности незаконных вооруженных формирований".

По словам главы МВД Беларуси, план мероприятия составляли "с учетом ситуации в Курской области", а главным было "обеспечить безопасность населения", чтобы "не допустить прорыва боевиков в населенные пункты".

Кубраков сказал, что во время учений не только подготовили личный состав и спецтехнику, но и "провели работу с населением". Бойцы отработали действия по борьбе с диверсионными группами как на подступах к городу, так и в его пределах. Последний сценарий, по словам министра, рассматривается "как крайний случай".

"Главное для нас – обеспечить безопасность населения, не допустив прорыва боевиков в населенные пункты. Они должны быть уничтожены еще на подходах!" , – заявил министр внутренних дел Беларуси.

"Важно подготовить население к возможному вторжению вооруженных групп с территории сопредельных государств, отработав механизмы координации всех служб. Наши люди должны увидеть: Беларусь не собирается ни на кого нападать, но всегда готова дать отпор агрессорам", – добавил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.