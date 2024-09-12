У Києві відновила роботу синя гілка метро

Синя гілка метро у Києві повністю відновила свою роботу після ремонту, повідомляє Київ 24.

Ділянка метро між станціями Деміївська та Либідська була закрита з 8 грудня 2023 року. Причиною був терміновий ремонт перегінного тунелю між станціями, адже він розгерметизувався та на ньому з’явилися тріщини.

Вона додала, що будівельники розібрали стару ділянку тунелю та збудували нову. А також здійснили ізоляцію та укріпили хімією ґрунти навколо тунелю. Крім того, перед тим, як пустити у метро пасажирів, здійснили тестову обкатку потягів.

Наразі станція метро Деміївська працює повноцінно та приймає пасажирів в обох напрямках.