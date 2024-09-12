В Киеве возобновила работу синяя ветка метро

Синяя ветка метро в Киеве полностью возобновила работу после ремонта, сообщает Київ 24.

Участок метро между станциями Демеевская и Лыбидская был закрыт с 8 декабря 2023 года. Причиной был срочный ремонт перегонного тоннеля между станциями, он разгерметизировался и на нем появились трещины.

Она добавила, что строители разобрали старый участок тоннеля и построили новый. А также осуществили изоляцию и укрепили химией почвы вокруг тоннеля. Кроме того, перед тем, как пустить в метро пассажиров, провели тестовую обкатку поездов.

В настоящее время станция метро Демеевская работает полноценно и принимает пассажиров в обоих направлениях.