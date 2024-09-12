FT: Іспанія заблокувала продаж виробника потягів через технологію, корисну для України

Іспанія заблокувала поглинання Угорщиною мадридського виробника поїздів на тій підставі, що дружній до Росії уряд Віктора Орбана не повинен купувати технологію, яка може бути корисною для України. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Лівий берег.

Високопоставлений урядовець Іспанії сказав, що Мадрид наклав вето на пропозицію Talgo у розмірі 619 мільйонів євро частково тому, що компанія могла б допомогти відбудові України, допомагаючи їй зміцнити залізничне сполучення з ЄС.

“Одним із найбільших інтересів України є залізничне сполучення” , ‒ сказав чиновник FT.

Він підкреслив, що Talgo може допомогти Україні подолати одну велику перешкоду: те, що залізничні колії нашої країни мають різну ширину.

Іспанія засекретила документи, що пояснюють її рішення, яке вона ухвалила з міркувань “суспільної безпеки та порядку”. Мадрид не коментує, чи пов’язані її занепокоєння з Орбаном і його відносинами з Росією.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував Орбана як “пропутінського” лідера “міжнародних ультраправих” і заявив, що прем’єр-міністр Угорщини “хоче поставити Україну на коліна”.

Угорський консорціум Ganz-Mávag подав заявку на купівлю Talgo

Консорціум Ganz-Mávag, який у березні подав заявку на купівлю Talgo, підтримується інвестиційним підрозділом угорської держави та виробником поїздів Magyar-Vagon, який, за твердженням Іспанії, контролюється угорською нафтовою компанією MOL.

Іспанський чиновник заявив, що Talgo володіє передовою технологією автоматичної зміни колії, яка дозволяє потягам безперешкодно переміщатися між українськими залізничними коліями та вужчими рейками в сусідніх європейських країнах.

Залізничні колії в Україні та Європі

Ширина залізничних колій в Україні становить 1520 мм ‒ відповідно до радянських норм, але стандартом для європейських рейок є 1435 мм.

Водночас технологія змінної колії була розроблена в Іспанії, оскільки в країні нестандартно для Європи використовується колія різної ширини: найпоширенішою є іберійська колія 1668 мм, але на півночі є вузька колія 1000 мм, тоді як іспанські високошвидкісні поїзди курсують стандартними європейськими коліями.

За словами компанії Talgo, її система змінної колії “дозволяє потягу адаптувати ширину колії під час руху зі швидкістю приблизно 15 км/год і без необхідності зупинятися”.

Через ширшу колію в Україні більшість пасажирів поїздів до та з Варшави змушені чекати кілька годин, поки осі поїзда регулюють вручну. Такі затримки також стосуються вагонів, що перевозять український експорт зерна та інших товарів, вага яких загострює проблему несумісності габаритів.

У Ganz-Mávag заявили, що “немає обґрунтованих причин” для вето Іспанії, пообіцявши розпочати судовий позов проти уряду.