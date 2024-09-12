FT: Испания заблокировала продажу производителя поездов из-за технологии, полезной для Украины

Испания заблокировала поглощение Венгрией мадридского производителя поездов на том основании, что дружественное к России правительство Виктора Орбана не должно покупать технологию, которая может быть полезна для Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Левый берег.

Высокопоставленный чиновник Испании сказал, что Мадрид наложил вето на предложение Talgo в размере 619 миллионов евро отчасти потому, что компания могла бы помочь восстановлению Украины, помогая ей укрепить железнодорожное сообщение с ЕС.

"Одним из наибольших интересов Украины является железнодорожное сообщение" , – сказал чиновник FT. ﻿

Он подчеркнул, что Talgo может помочь Украине преодолеть одно большое препятствие: то, что железнодорожные пути нашей страны имеют разную ширину.

Испания засекретила документы, объясняющие ее решение, которое она приняла из соображений общественной безопасности и порядка. Мадрид не комментирует, связаны ли ее беспокойство с Орбаном и его отношениями с Россией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике Орбана как "пропутинского" лидера "международных ультраправых" и заявил, что премьер-министр Венгрии "хочет поставить Украину на колени".

Венгерский консорциум Ganz-Mávag подал заявку на покупку Talgo

Консорциум Ganz-Mávag, подавший в марте заявку на покупку Talgo, поддерживается инвестиционным подразделением венгерского государства и производителем поездов Magyar-Vagon, которое, по утверждению Испании, контролируется венгерской нефтяной компанией MOL.

Испанский чиновник заявил, что Talgo владеет передовой технологией автоматического изменения пути, позволяющего поездам беспрепятственно перемещаться между украинскими железнодорожными путями и более узкими рельсами в соседних европейских странах.

Железнодорожные пути в Украине и Европе

Ширина железнодорожных путей в Украине составляет 1520 мм – согласно советским нормам, но стандартом для европейских рельсов является 1435 мм.

В то же время технология сменного пути была разработана в Испании, поскольку в стране нестандартно для Европы используется колея разной ширины: самой распространенной является иберийская колея 1668 мм, но на севере узкая колея 1000 мм, тогда как испанские высокоскоростные поезда курсируют по стандартным европейским колеям.

По словам компании Talgo, ее система сменного пути "позволяет влечению адаптировать ширину колеи во время движения со скоростью примерно 15 км/ч и без необходимости останавливаться".

Из-за более широкого пути в Украине большинство пассажиров поездов в и из Варшавы вынуждены ждать несколько часов, пока оси поезда регулируют вручную. Такие задержки касаются вагонов, перевозящих украинский экспорт зерна и других товаров, вес которых обостряет проблему несовместимости габаритов.

В Ganz-Mávag заявили, что "нет обоснованных причин" для вето Испании, пообещав начать судебный иск против правительства.