Міненерго: Ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру у шести областях України
Минулої доби, 11 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.
У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.
У Чернігівській області також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.
У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.
Нагадаємо:
Внаслідок російського удару енергетична інфраструктура в Конотопі Сумської області значно пошкоджена.