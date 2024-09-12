Минэнерго: Враг обстрелял энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины

За прошедшие сутки, 11 сентября, во вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В Донецкой области в результате обстрела подстанции было повреждено оборудование, обесточивалось несколько подстанций и бытовые потребители. Питание частично восстановлено.

В Сумской области в результате атаки дронов были обесточены подстанции и воздушные линии, а также бытовые и промышленные потребители.

В Черниговской области также в результате обстрелов были обесточены подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Киевской области во время осмотра обнаружен взрывоопасный предмет на территории подстанции. Он был изъят.

В результате российского удара энергетическая инфраструктура в Конотопе Сумской области значительно повреждена.

Напомним:

В результате российского удара энергетическая инфраструктура в Конотопе Сумской области значительно повреждена.