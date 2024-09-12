У російському Омську сталася пожежа на військовому заводі

12 вересня сталася пожежа на заводі "Омськтрансмаш". Він випускає танки і тяжкі вогнеметні системи "Солнцепьок", пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на підприємстві спалахнув дах одного з цехів.

"Горить бітум на даху, попередньо площа займання становить 50 квадратних метрів" , - уточнив співрозмовник виданню ТОП24.

Наразі до місця загоряння вирушили 11 одиниць спецтехніки МНС, причому спецтранспорт продовжує з'їжджатися. За останніми даними на місці працюють 18 одиниць техніки та близько 60 рятувальників.

Зважаючи на кадри від очевидців, густий чорний дим від пожежі видно практично з усіх районів Омська.

При цьому на самому підприємстві вже встигли відзвітувати, що "на виробничому процесі цей інцидент не позначився, постраждалих немає".

Що відомо про завод

Підприємство "Омськтрансмаш" розташоване в Омську. Виготовляє техніку військового призначення, у тому числі танки та системи "Сонцепьок", дорожньо-будівельні машини, техніку для нафтогазовидобувного комплексу, виконує замовлення з виробництва залізничної техніки.

Через вторгнення Росії в Україну, завод знаходиться під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США, Японії, Канади, України та Швейцарії.