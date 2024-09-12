В российском Омске произошел пожар на военном заводе

12 сентября произошел пожар на заводе "Омсктрансмаш". Он выпускает танки и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как пишут местные СМИ, на предприятии загорелась крыша одного из цехов.

"Горит битум на крыше, предварительно площадь возгорания составляет 50 квадратных метров" , - уточнил собеседник изданию ТОП24.

Сейчас к месту возгорания выдвинулись 11 единиц спецтехники МЧС, причем спецтранспорт продолжает съезжаться. По последним данным на месте работают 18 единиц техники и около 60 спасателей.

Судя по кадрам от очевидцев, густой черный дым от пожара виден практически со всех районов Омска.

При этом, на самом предприятии уже успели отчитаться, что "на производственном процессе данный инцидент не отразился, пострадавших нет".

Что известно про завод

Предприятие "Омсктрансмаш" сположено в Омске. Изготавливает технику военного назначения, в том числе танки и системы "Солнцепек", дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса, выполняет заказы по производству железнодорожной техники.

Из-за вторжения России на Украину, завод находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.