Кудрицький не вважає, що на Україну очікує катастрофа цієї зими

Колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький не вважає, що Україну очікує катастрофа цієї зими через обстріли енергооб'єктів та відключення електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Таку думку він висловив в інтерв'ю ЕП.

"На мою думку, бачення про те, що ми наближаємося до якоїсь катастрофи, яку не усвідомлюємо, не відповідає дійсності. Принаймні, я не вважаю, що ми несемося в якусь катастрофу цієї зими" , - розповів Кудрицький.

Він вважає, що у теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, Україна зможе обійтись без відключень. За умови, якщо не станеться якихось зауважень на об’єктах генерації (на 1000 чи на 2000 мегават).

"А якщо буде якийсь холодний період, ну, наприклад мінус 10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит. У нас може бути ситуація з відключеннями приблизно така, як під час спеки влітку. От ви можете орієнтуватись" , - розповів ексголова "Укренерго".

На його думку, можуть бути графіки відключень електроенергії 4 через 4, може бути 4 через 6. Це буде залежати від того, на скільки довгим буде період сильних холодів.

Щодо російських атак на об'єкти "Укренерго", то як вважає Кудрицький, наступні такі атаки призведуть до того, до чого призвела минула (26 серпня - ред): "десять днів якісь обмеження, все відновили і поїхали далі".

Водночас, колишній очільник "Укренерго" нагадав, що через росіські атаки Україна вже втратила половину генерації.