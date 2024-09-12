Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий не считает, что Украину ожидает катастрофа этой зимой из-за обстрелов энергообъектов и отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Такое мнение он высказал в интервью ЭП.

"По моему мнению, видение того, что мы приближаемся к какой-то катастрофе, которую не осознаем, не соответствует действительности. По крайней мере, я не считаю, что мы несемся в какую-то катастрофу этой зимой", – рассказал Кудрицкий.

Он считает, что в теплые периоды зимы, когда температура будет выше 0, Украина сможет обойтись без отключений. При условии, если не произойдет каких-либо замечаний на объектах генерации (на 1000 или 2000 мегаватт).

"А если будет какой-то холодный период, ну, например минус 10 среднесуточная температура, то я не вижу, чем можно покрыть дефицит. У нас может быть ситуация с отключениями примерно такая, как во время жары летом. Вот вы можете ориентироваться", – рассказал экспредседатель "Укрэнерго".

По его мнению, могут быть графики отключений электроэнергии 4 через 4, может быть 4 через 6. Это будет зависеть от того, насколько длинным будет период сильных холодов.

Что касается российских атак на объекты "Укрэнерго", то, как считает Кудрицкий, следующие такие атаки приведут к тому, к чему привела прошедшая (26 августа - ред): "десять дней какие-то ограничения, все восстановили и поехали дальше".

В то же время, бывший глава "Укрэнерго" напомнил, что из-за российских атак Украина уже потеряла половину генерации.