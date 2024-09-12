ВМС: Деякі аеродроми окупантів у Криму майже порожні

Російська армія активно застосовує авіацію в акваторії Чорного моря, її присутність у повітрі постійна. Про це заявив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Фактично зараз на авіацію, яка перебуває здебільшого на західному і на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму, покладено широкий спектр завдань, починаючи від патрулювання акваторії замість кораблів, ведення розвідки, нанесення вогневого ураження. Тобто повний перелік завдань зараз покладається. І зараз присутність у повітрі постійна, щільна, і не тільки авіації бойової, а й різноманітних дронів", - сказав Плетенчук.

За його словами, ворог постійно тримає в повітрі дрони-розвідники, зокрема іранські Mohajer-6.

Речник зауважив, що російська армія застосовує передусім авіацію, яка входить до складу Чорноморського флоту.

"Загалом вони зараз використовують п'ять аеродромів у нашому Криму. Правда, деякі з них вже фактично майже порожні", - сказав він, додавши, що це пов’язано з тим, що аеродроми розташовані в зоні ураження українських військових.

За словами Плетенчука, фактично вся територія Криму перебуває під вогневим впливом Сил оборони.

"Для ворога це проблема, але він змушений все одно використовувати кримські аеродроми. В першу чергу це пов'язано з технічними особливостями застосування російської авіації. Якщо порівнювати з тактикою застосування інших країн, у них набагато ширше застосовується дозаправка в повітрі. У росіян - ні, незважаючи на те, що вони так само мають повітряні танкери. Але для того, щоб збільшити радіус дії, час польоту навколо Криму, вони все одно вимушені базуватися в Криму", - сказав речник ВМС ЗСУ.