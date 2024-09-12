ВМС: Некоторые аэродромы окупантов в Крыму почти пусты

Российская армия активно применяет авиацию в акватории Черного моря, ее присутствие в воздухе постоянно. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Фактически сейчас на авиацию, которая находится в основном на западном и южном побережье временно оккупированного Крыма, возложен широкий спектр задач, начиная от патрулирования акватории вместо кораблей, ведения разведки, нанесения огневого поражения. То есть полный перечень задач сейчас возлагается. И сейчас присутствие в воздухе". постоянная, плотная, и не только авиации боевой, но и всевозможных дронов", - сказал Плетенчук.

По его словам, враг постоянно держит в воздухе дроны-разведчики, в том числе иранские Mohajer-6.

Спикер отметил, что российская армия применяет прежде всего авиацию, входящую в состав Черноморского флота.

"В общей сложности они сейчас используют пять аэродромов в нашем Крыму. Правда, некоторые из них уже фактически почти пусты", - сказал он, добавив, что это связано с тем, что аэродромы расположены в зоне поражения украинских военных.

По словам Плетенчука, фактически вся территория Крыма находится под огневым влиянием сил обороны.

"Для врага это проблема, но он вынужден все равно использовать крымские аэродромы. В первую очередь это связано с техническими особенностями применения российской авиации. Если сравнивать с тактикой применения других стран, у них гораздо шире применяется дозаправка в воздухе. У россиян – нет , несмотря на то, что у них также есть воздушные танкеры. Но для того, чтобы увеличить радиус действия, время полета вокруг Крыма, они все равно вынуждены базироваться в Крыму", - сказал спикер ВМС ВСУ.