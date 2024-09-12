Блінкен після Києва приїхав до Варшави: обговорить Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який напередодні відвідував Київ, приїхав у Польщу, повідомляє Укрінформ.

Польські урядовці зазначають, що переговори, які Блінкен проводитиме у Варшаві, значною мірою стосуватимуться ситуації в Україні.

"Переговори стосуватимуться насамперед України, адже це найважливіша тема… Ми обов'язково говоритимемо про використання американської зброї за лінією фронту" , - сказав у ефірі Польського радіо заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський.

За його словами, Варшава повністю підтримує завдання ударів по військових цілях у Росії. Крім того, Польща виступає за максимальне посилення України системами ППО, які Захід обіцяв Києву.

Як повідомлялося, Блінкен у Варшаві зустрінеться, зокрема, з главою польського уряду Дональдом Туском та міністром закордонних справ Радославом Сікорським.