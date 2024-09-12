Блинкен после Киева приехал в Варшаву: обсудит Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен, накануне посещавший Киев, приехал в Польшу, сообщает Укринформ.

Польские чиновники отмечают, что переговоры, которые Блинкен будет проводить в Варшаве, будут в значительной степени касаться ситуации в Украине.

"Переговоры будут касаться прежде Украины, ведь это важнейшая тема… Мы обязательно будем говорить об использовании американского оружия по линии фронта" , - сказал в эфире Польского радио заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

По его словам, Варшава полностью поддерживает нанесение ударов по военным целям в России. Кроме того, Польша выступает за максимальное усиление Украины системами ПВО, которые Запад обещал Киеву.

Как сообщалось, Блинкен в Варшаве встретится, в частности, с главой польского правительства Дональдом Туском и министром иностранных дел Радославом Сикорским.