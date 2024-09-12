Окупанти активізували навчання військ на полігонах під Маріуполем – Андрющенко
Поблизу окупованого Маріуполя у тренувальному таборі РФ помічено поповнення, також активізувалися тренування на полігонах. Про це заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, повідомляє Укрінформ.
"Фіксуємо нове поповнення табору підготовки контрактниками з минулого тижня. Полігон між Куликовим та Бабах-Тарамою знову активний. З понеділка системне тренування з використанням ствольної артилерії", - написав Андрющенко.
За його словами, після прибуття у маріупольський порт російського потяга всі три полігони окупантів у Маріупольсько-Бердянській агломерації "активно використовують ствольну артилерію".
"Подібний рівень спостерігався рік тому при підготовці Авдіївського наступу росіянами", - зауважив Андрющенко.
Як повідомлялося, поблизу Маріуполя російські окупанти будують залізничну гілку, щоб скоротити час проходження військових вантажів.