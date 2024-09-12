Оккупанты активизировали обучение войск на полигонах под Мариуполем – Андрющенко
Вблизи оккупированного Мариуполя в тренировочном лагере РФ отмечено пополнение, также активизировались тренировки на полигонах. Об этом заявил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко, сообщает Укринформ.
"Фиксуем новое пополнение лагеря подготовки контрактниками с прошлой недели. Полигон между Куликовым и Бабах-Тарамой снова активен. С понедельника системная тренировка с использованием ствольной артиллерии", - написал Андрющенко.
По его словам, по прибытии в мариупольский порт российского поезда все три полигона окупантов в Мариупольско-Бердянской агломерации "активно используют ствольную артиллерию".
"Подобный уровень наблюдался год назад при подготовке Авдеевского наступления россиянами", – отметил Андрющенко.
Как сообщалось, вблизи Мариуполя российские оккупанты строят железнодорожную ветку, чтобы сократить время прохождения военных грузов.