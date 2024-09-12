Німеччина змінює вимоги до реєстрації авто біженців з України

Після 30 вересня автомобілі з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані, тобто мати німецькі номерні знаки. Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС з посиланням на інформацію на сайті Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччини, повідомляє ЛігаБізнес.

"Німецька сторона з розумінням ставиться до ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їх транспортних засобів" , – зазначили в українському відомстві.

Оскільки українці на авто можуть тимчасово приїжджати в Україну або ж повернутися для постійного проживання, Державна митна служба України розмістила інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Власники транспортних засобів української реєстрації, що ставили їх на облік у відповідних німецьких органах та не зняли з обліку в сервісних центрах МВС у зв’язку з виїздом за кордон, можуть отримати нові українські свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.

Після повернення транспортного засобу в Україну його власники або їхні уповноважені представники для отримання нового свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків мають звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру МВС, сплатити платежі за перереєстрацію, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.