Германия меняет требования к регистрации авто беженцев из Украины

После 30 сентября автомобили с украинской регистрацией, которые находятся в Германии более года, должны быть зарегистрированы, то есть иметь немецкие номерные знаки. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД со ссылкой на информацию на сайте Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии, сообщает Лига.Бизнес.

"Немецкая сторона с пониманием относится к ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет транспортных средств" , – отметили в украинском ведомстве.

Поскольку украинцы на авто могут временно приезжать в Украину или вернуться на Родину для постоянного проживания, Государственная таможенная служба Украины разместила информацию о порядке и условиях перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины.

Владельцы транспортных средств украинской регистрации, которые ставили их на учет в соответствующих немецких органах и не сняли с учета в сервисных центрах МВД в связи с выездом за границу, могут получить новые украинские свидетельства о регистрации и номерные знаки.

По возвращении транспортного средства в Украину его владельцы или их уполномоченные представители для получения нового свидетельства о регистрации и номерных знаков должны обратиться с заявлением в любой сервисный центр МВД, оплатить перерегистрацию, возмещение стоимости бланков регистрационных документов и номерных знаков.