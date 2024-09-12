Уночі "Шахед" пролетів поблизу Хмельницької АЕС – ОВА

Під час нічної російської атаки 12 вересня було зафіксовано проліт російського ударного дрона в безпосередній близькості від Хмельницької атомної станції.﻿﻿ Про це заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, повідомляє Українська правда.

"Під час нічної атаки був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Пізніше цей "Шахед" був збитий силами ППО України.

Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України, це вже не вперше. Це частина російської терористичної тактики" , – повідомив він.

Очільник області подякував силам ППО за ефективну роботу та ліквідацію загрози для обʼєктів критичної інфраструктури.