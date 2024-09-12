Ночью "Шахед" пролетел вблизи Хмельницкой АЭС – ОВА

Во время ночной российской атаки 12 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции.﻿﻿ Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, сообщает Украинская правда.

"Во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Позже этот "Шахед" был сбит силами ПВО Украины.

Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики" , – сообщил он.

Глава области поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры.