Ночью "Шахед" пролетел вблизи Хмельницкой АЭС – ОВА
Во время ночной российской атаки 12 сентября был зафиксирован пролет российского ударного дрона в непосредственной близости от Хмельницкой атомной станции. Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, сообщает Украинская правда.
"Во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции. Позже этот "Шахед" был сбит силами ПВО Украины.
Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило в том числе над атомными объектами Украины, это уже не впервые. Это часть российской террористической тактики", – сообщил он.
Глава области поблагодарил силы ПВО за эффективную работу и ликвидацию угрозы для объектов критической инфраструктуры.