Кудрицький: Будівництво третього рівня захисту на енергооб'єктах зупинили

В Україні наразі призупинений проєкт будівництва третього рівня захисту енергооб'єктів, бо необхідно знайти на нього гроші.﻿ Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Економічна правда.

"Зараз цей проєкт призупинений, тому що необхідно знайти на нього гроші. За цей проєкт не відповідало "Укренерго". Компанія не є замовником цього будівництва" , - розповів він.

З його слів, замовником будівництва є Держагентство з відновлення, яке укладало контракти з підрядниками. Основна проблема в реалізації такого проєкту – знайти на нього гроші.

"Наскільки я знаю, донори, поки що, третій рівень не фінансували. Я знаю, що ці роботи поки що тільки частково фінансував бюджет" , - зазначив Кудрицький.

Він додав, що наявність фінансування є основною проблемою для добудови третього рівня захисту.

Також Кудрицький заявив, що вразливі до атак "шахедів" об'єкти енергетики - у тому числі й підстанції на електростанціях - мали закрити другим рівнем захисту, але його було реалізовано лише на підстанціях "Укренерго".