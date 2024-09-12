Кудрицкий: Строительство третьего уровня защиты на энергообъектах остановили

В Украине сейчас приостановлен проект строительства третьего уровня защиты энергообъектов, потому что необходимо найти на него деньги.﻿ Об этом заявил бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Экономическая правда.

"Сейчас этот проект приостановлен, потому что необходимо найти на него деньги. За этот проект не отвечало "Укрэнерго". Компания не является заказчиком этого строительства" , - рассказал он.

По его словам, заказчиком строительства является Госагентство по восстановлению, которое заключало контракты с подрядчиками. Основная проблема в реализации такого проекта - найти на него деньги.

"Насколько я знаю, доноры, пока что, третий уровень не финансировали. Я знаю, что эти работы пока только частично финансировал бюджет" , - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что наличие финансирования является основной проблемой для достройки третьего уровня защиты.

Также Кудрицкий заявил, что уязвимые к атакам "шахедов" объекты энергетики - в том числе и подстанции на электростанциях - должны были закрыть вторым уровнем защиты, но он был реализован только на подстанциях "Укрэнерго".