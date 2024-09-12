Внаслідок обстрілу Донеччини загинули співробітники Червоного хреста – омбусдман
Внаслідок удару по селу Віролюбівка на Донеччині загинули троє працівників Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ), двоє – отримали поранення.
Про це повідомив уповноважений з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець.
"Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу", – зазначив омбудсман.
Він додав, що наразі Червоний хрест не відреагував на удар по своїх співробітниках.
"МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій!", – додав він.
Президент України засудив удар по працівниках Червоного хреста та закликав світ "змусити РФ припинити терор".
"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.
Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", – зазначив президент.