Внаслідок обстрілу Донеччини загинули співробітники Червоного хреста – омбусдман

Внаслідок удару по селу Віролюбівка на Донеччині загинули троє працівників Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ), двоє – отримали поранення.

Про це повідомив﻿ уповноважений з прав людини (омбудсман) Дмитро Лубінець.

"Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу" , – зазначив омбудсман.

Він додав, що наразі Червоний хрест не відреагував на удар по своїх співробітниках.

"МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій!" , – додав він.

Президент України засудив﻿ удар по працівниках Червоного хреста та закликав світ "змусити РФ припинити терор".

"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.