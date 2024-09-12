В результате обстрела Донетчины погибли сотрудники Красного креста – омбусдман

В результате удара по селу Веролюбовка в Донецкой области погибли трое работников Международного комитета Красного креста (МККК), двое – получили ранения.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека (омбудсман) Дмитрий Лубинец.

"Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь" , - отметил омбудсман.

Он добавил, что Красный крест не отреагировал на удар по своим сотрудникам.

"МККК должна официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций!" , - добавил он.

Президент Украины осудил удар по работникам Красного креста и призвал мир "заставить РФ прекратить террор".

"В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают лишь как разрешение убивать дальше.