В результате обстрела Донетчины погибли сотрудники Красного креста – омбусдман
В результате удара по селу Веролюбовка в Донецкой области погибли трое работников Международного комитета Красного креста (МККК), двое – получили ранения.
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека (омбудсман) Дмитрий Лубинец.
"Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь", - отметил омбудсман.
Он добавил, что Красный крест не отреагировал на удар по своим сотрудникам.
"МККК должна официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций!", - добавил он.
Президент Украины осудил удар по работникам Красного креста и призвал мир "заставить РФ прекратить террор".
"В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают лишь как разрешение убивать дальше.
Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным – и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир", – отметил президент.