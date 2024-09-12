Зеленський про контрнаступ РФ у Курській області: Все йде за планом

Контрнаступальні дії Російської Федерації на території підконтрольних Україні населених пунктах Курщини йдуть за українським планом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє Укрінформ.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом" , - поінформував він.

Зеленський також прокоментував інформацію про накопичення військ та техніки у Білорусі, поблизу українського кордону.

"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес" , - підкреслив глава держави.

Як повідомлялося, за інформацією російських телеграм-каналів та українських аналітиків, за місяць після початку операції Сил оборони України в Курській області, російська армія розгорнула контрнаступ.