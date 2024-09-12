Зеленский о контрнаступлении РФ в Курской области: Все идет по плану
Контрследующие действия Российской Федерации на территории подконтрольных Украине населенных пунктах Курщины идут по украинскому плану. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Укринформ.
"Россияне начали контрнаступательные действия. Все идет по нашему украинскому плану", - проинформировал он.
Зеленский также прокомментировал информацию о накоплении войск и техники в Беларуси вблизи украинской границы.
"По Беларуси, скопления видим, видели это давно, контролируем этот процесс", - подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, по информации российских телеграм-каналов и украинских аналитиков, через месяц после начала операции Сил обороны Украины в Курской области, российская армия развернула контрнаступление.