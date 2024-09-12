Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії

Рада ЄС продовжила на шість місяців дію санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив суверенітету і незалежності України. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 березня 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Обмежувальні заходи включають заборону на поїздки, заморожування активів і заборону на надання фінансових ресурсів. Санкції продовжують діяти проти понад 2200 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із необґрунтованою агресією Росії проти України.

Рада ЄС також переглянула санкційний список, виключивши з нього сімох осіб, зокрема п'ятьох померлих.

З моменту початку війни 24 лютого 2022 року ЄС значно розширив санкції проти Росії, прагнучи послабити її економіку та обмежити можливості для ведення війни.

Європейська рада підтверджує незмінну підтримку України та готова продовжувати зусилля щодо посилення санкцій і запобігання їх обходу.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія опинилася під дією 14 пакетів санкцій, введених Євросоюзом у відповідь на її агресію. Ці санкції спрямовані на ослаблення економіки і військових можливостей Росії, включно з обмеженнями на торгівлю, експорт технологій і заморожуванням активів ключових осіб і організацій.

Наприкінці червня 2024 року ЄС затвердив новий, 14-й пакет санкцій, до якого було включено російських пропагандистів, діячів культури, представників ФСБ, а також матір глави Чечні Рамзана Кадирова.

Крім того, нові санкції розширюють обмеження на ключові сектори економіки щодо енергетики, транспорту та технологій, а також продовжують блокувати доступ Росії до критично важливих міжнародних ринків.

Крім цього, напередодні посли Європейського Союзу схвалили продовження санкцій проти Росії. Проте Брюссель ухвалив рішення виключити зі списку санкцій колишнього гонщика "Формули-1" Микиту Мазепіна та Віолетту Пригожину, матір засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.