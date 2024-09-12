Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Совет ЕС продлил на шесть месяцев действие санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв суверенитета и независимости Украины. Ограничения будут действовать по меньшей мере до 15 марта 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление финансовых ресурсов. Санкции продолжают действовать против более 2200 физических и юридических лиц, связанных с необоснованной агрессией России против Украины.

Совет ЕС также пересмотрел санкционный список, исключив из него семь лиц, в том числе пять умерших.

С момента начала войны 24 февраля 2022 года ЕС значительно расширил санкции против России, стремясь ослабить ее экономику и ограничить возможности для ведения войны.

Европейский совет подтверждает неизменную поддержку Украины и готов продолжать усилия по усилению санкций и предотвращению их обхода.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия оказалась под действием 14 пакетов санкций, введенных Евросоюзом в ответ на её агрессию. Эти санкции направлены на ослабление экономики и военных возможностей России, включая ограничения на торговлю, экспорт технологий и замораживание активов ключевых лиц и организаций.

В конце июня 2024 года ЕС утвердил новый, 14-й пакет санкций, в который были включены российские пропагандисты, деятели культуры, представители ФСБ, а также мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, новые санкции расширяют ограничения на ключевые сектора экономики, касающиеся энергетики, транспорта и технологий, а также продолжают блокировать доступ России к критически важным международным рынкам.

Помимо этого накануне послы Европейского Союза одобрили продление санкций против России. Однако Брюссель принял решение исключить из санкционного списка бывшего гонщика "Формулы-1" Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину, мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.