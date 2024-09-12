РФ обстріляла вантажне судно з пшеницею для Єгипту – Зеленський
Сьогодні російські війська вдарили по судну в Чорному морі, яке мало на борту вантаж з пшеницею для Єгипту. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод", – зазначив він.
Зеленський зазначив, що "від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу".
"Критичним є наше постачання продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу. Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок", – прокоментував Зеленський.
Президент додав, що Україна очікує реакції світу на цей обстріл.
"Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", – написав він.