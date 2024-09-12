РФ обстреляла грузовое судно с пшеницей для Египта – Зеленский

Сегодня российские войска ударили по судну в Черном море, имевшему на борту груз с пшеницей для Египта. Предварительно обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшний удар в Черном море – по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод" , – отметил он.

Зеленский отметил, что "от нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света".

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Критичны наши поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок" , - прокомментировал Зеленский.