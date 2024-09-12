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РФ обстреляла грузовое судно с пшеницей для Египта – Зеленский

РФ обстреляла грузовое судно с пшеницей для Египта – Зеленский
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня российские войска ударили по судну в Черном море, имевшему на борту груз с пшеницей для Египта. Предварительно обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшний удар в Черном море – по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод", – отметил он.

Зеленский отметил, что "от нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света".

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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
"Критичны наши поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок", - прокомментировал Зеленский.

Президент добавил, что Украина ожидает реакции мира на этот обстрел. "Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", – написал он.

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