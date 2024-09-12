РФ обстреляла грузовое судно с пшеницей для Египта – Зеленский
Сегодня российские войска ударили по судну в Черном море, имевшему на борту груз с пшеницей для Египта. Предварительно обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодняшний удар в Черном море – по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод", – отметил он.
Зеленский отметил, что "от нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света".
"Критичны наши поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок", - прокомментировал Зеленский.
Президент добавил, что Украина ожидает реакции мира на этот обстрел.
"Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", – написал он.