Ізраїль та ХАМАС заявили про готовність припинити вогонь в секторі Гази

Представники Ізраїлю і ХАМАСу заявили про готовність виконати угоду про припинення вогню в секторі Гази.﻿ Про це пише The Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

"Ізраїль прийняв пропозицію США щодо угоди про перемир'я та обміну заручників" , - повідомив Офіс прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.

В офісі Нетаньягу додали, що в той час, як Ізраїль прийняв "остаточну перехідну пропозицію", яку США висунули 16 серпня, ХАМАС відхилив її і навіть вбив 6 заручників.

У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нова формула угоди щодо заручників буде представлена ​​Ізраїлю та ХАМАС "дуже скоро".

Як повідомляє France24, після зустрічі з катарськими та єгипетськими посередниками у Досі в середу палестинське бойове угруповання ХАМАС підтвердило "готовність" прийняти угоду про припинення вогню, запропоновану президентом США Джо Байденом у травні.

Угруповання ХАМАС повідомило, що його головний перемовник Халіл аль-Хайя зустрівся з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані та керівником розвідки Єгипту Аббасом Камелем.

Делегація ХАМАСу зустрілася з катарськими та єгипетськими посередниками в Досі в середу, 11 вересня, щоб обговорити перемир'я в секторі Гази та потенційний обмін заручниками і полоненими, зазначили представники бойовиків.