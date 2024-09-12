Ізраїль та ХАМАС заявили про готовність припинити вогонь в секторі Гази
Представники Ізраїлю і ХАМАСу заявили про готовність виконати угоду про припинення вогню в секторі Гази. Про це пише The Times of Israel, повідомляє Укрінформ.
"Ізраїль прийняв пропозицію США щодо угоди про перемир'я та обміну заручників", - повідомив Офіс прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу.
В офісі Нетаньягу додали, що в той час, як Ізраїль прийняв "остаточну перехідну пропозицію", яку США висунули 16 серпня, ХАМАС відхилив її і навіть вбив 6 заручників.
У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нова формула угоди щодо заручників буде представлена Ізраїлю та ХАМАС "дуже скоро".
Як повідомляє France24, після зустрічі з катарськими та єгипетськими посередниками у Досі в середу палестинське бойове угруповання ХАМАС підтвердило "готовність" прийняти угоду про припинення вогню, запропоновану президентом США Джо Байденом у травні.
Угруповання ХАМАС повідомило, що його головний перемовник Халіл аль-Хайя зустрівся з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані та керівником розвідки Єгипту Аббасом Камелем.
Делегація ХАМАСу зустрілася з катарськими та єгипетськими посередниками в Досі в середу, 11 вересня, щоб обговорити перемир'я в секторі Гази та потенційний обмін заручниками і полоненими, зазначили представники бойовиків.