Израиль и ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газы

Представители Израиля и ХАМАС заявили о готовности выполнить соглашение о прекращении огня в секторе Газы. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает Укринформ.

"Израиль принял предложение США по соглашению о перемирии и обмене заложников" , - сообщил Офис премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В офисе Нетаньяху добавили, что в то время как Израиль принял "окончательное переходное предложение", которое США выдвинули 16 августа, ХАМАС отклонил его и даже убил 6 заложников.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая формула соглашения по заложникам будет представлена ​​Израилю и ХАМАСу "очень скоро".

Как сообщает France24, после встречи с катарскими и египетскими посредниками в Дохе в среду палестинская боевая группировка ХАМАС подтвердила "готовность" принять соглашение о прекращении огня, предложенное президентом США Джо Байденом в мае.

Группировка ХАМАС сообщила, что его главный переговорщик Халил аль-Хайя встретился с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани и руководителем разведки Египта Аббасом Камелем.

Делегация ХАМАС встретилась с катарскими и египетскими посредниками в Дохе в среду, 11 сентября, чтобы обсудить перемирие в секторе Газа и потенциальный обмен заложниками и пленными, отметили представители боевиков.