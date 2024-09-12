Литва закупить для України комплекси ППО малої дальності

Литва планує придбати зенітно-ракетні комплекси малої дальності для України, повідомив президент країни Ґітанас Науседа на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Ліга.net.

Зараз Литва вивчає можливості придбання ЗРК малої дальності для українських систем протиповітряної оборони.

Науседа сподівається, що впродовж двох-трьох тижнів Литва матиме позитивний результат у цьому – і зможе передати ці ЗРК Україні.

Які саме це комплекси – не уточнюється.