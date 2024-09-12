Литва закупит для Украины комплексы ПВО малой дальности
Литва планирует приобрести зенитно-ракетные комплексы малой дальности для Украины, заявил президент страны Гитанас Науседа на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает Лига.net.
Сейчас Литва изучает возможности приобретения ЗРК малой дальности для украинских систем противовоздушной обороны.
Науседа надеется, что в течение двух-трех недель Литва будет иметь положительный результат в этом – и сможет передать эти ЗРК Украине.
Какие именно это комплексы – не уточняется.