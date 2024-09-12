Україна звернулася до МАГАТЕ через проліт дрона РФ біля Хмельницької АЕС

Міністерство енергетики звернулося до МАГАТЕ і Координаційної ради міністрів енергетики країн ЄС через проліт російського дрона біля Хмельницької АЕС, повідомляє Лівий берег.

Як ідеться на сайті Міненерго, Росія свідомо піддає небезпеці обʼєкти атомної генерації, спрямовуючи ракети та «шахеди» над територією українських АЕС.

"Під час нічної повітряної атаки російський дрон пролетів у безпосередній близькості з промисловим майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Злочинні дії Росії загрожують радіаційній безпеці не лише України, але й усього європейського континенту" , - заявили у міністерстві.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомив, що це не перший випадок, коли російський дрон чи ракета пролітає безпосередньо над діючим ядерним обʼєктом. "Є всі підстави вважати, що країна-агресор свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над АЕС, створюючи загрозу для радіаційної безпеки регіону", - додав Шейко.

Міненерго наголосило, що потрібна "чітка реакція партнерів на кожен такий прояв нехтування Росією інтересами безпеки світу".