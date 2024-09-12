Украина обратилась к МАГАТЭ из-за пролета дрона РФ возле Хмельницкой АЭС

Министерство энергетики обратилось в МАГАТЭ и Координационный совет министров энергетики стран ЕС из-за пролета российского дрона возле Хмельницкой АЭС, сообщает Левый берег.

Как говорится на сайте Минэнерго, Россия сознательно подвергает опасности объекты атомного поколения, направляя ракеты и «шахеды» над территорией украинских АЭС.

"Во время ночной воздушной атаки российский дрон пролетел в непосредственной близости с промышленной площадкой одной из действующих атомных электростанций. Преступные действия России угрожают радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента" , - заявили в министерстве.

Первый замминистра энергетики Юрий Шейко сообщил, что это не первый случай, когда российский дрон или ракета пролетает непосредственно над действующим ядерным объектом.

"Есть все основания полагать, что страна-агрессор сознательно прокладывает маршруты дронов и ракет над АЭС, создавая угрозу радиационной безопасности региона" , - добавил Шейко.

Минэнерго подчеркнуло, что нужна "четкая реакция партнеров на каждое такое проявление пренебрежения Россией интересами безопасности мира".