В Україні більше трансформаторів, ніж споживає уся Польща - Кудрицький

Україна замовила вже більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.﻿ Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП, повідомляє Економічна правда.

Так, енергетиками було замовлено стільки трансформаторів, скільки було до перших обстрілів.

"За трансформатори можете не переживати. Їх є більше, ніж уся потужність споживання Польщі" , - зазначив він.

Він додав, що через атаки РФ Україна втратила половину генерації, тому важливо сфокусуватися на захисті вцілілого на електростанціях і посилювати цей захист.