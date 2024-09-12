В Украине больше трансформаторов, чем потребляет вся Польша - Кудрицкий

Украина заказала уже больше трансформаторов, чем вся мощность потребления Польши. Об этом рассказал бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Экономическая правда.

Так, энергетиками было заказано столько трансформаторов, сколько было до первых обстрелов.

"За трансформаторы можете не переживать, их больше, чем вся мощность потребления Польши" , - отметил он.

Он добавил, что из-за атак РФ Украина потеряла половину генерации, поэтому важно сфокусироваться на защите уцелевшего на электростанциях и усиливать эту защиту.